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Місія ООН найближчими днями має прибути до Оленівки, де росіяни вбили українських полонених

Наразі не повідомляється, скільки часу місія проведе у Оленівці.

Місія ООН найближчими днями має прибути до Оленівки, де росіяни вбили українських полонених
Фото: Макс Требухов

Місія ООН має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка у Донецькій області. Задача місії - з’ясувати обставини вибуху, від якого загинули та отримали поранення українські військовополонені.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на заступницю генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло. 

"Розслідувальна місія, (яка має прибути) до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення", – сказала Ді Карло.

Головою місії призначений генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, з ним їде команда старших службовців та експертів. 

Представниця ООН наголосила, що місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів. 

Нагадаємо, трагедія трапилася 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка (її наразі використовують як місце утримання українських військовополонених). Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців було вбито. Жоден "співробітник" колонії не постраждав.

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