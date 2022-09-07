"З якою метою представники Служби Безпеки України, за інформацією ЗМІ, зламали трансляцію та публічно транслювали ролики пропагандистів країни, через яку щодня гинуть українці?"

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко відреагував на інцидент в одному з місцевих спортклубів, де пранкери нещодавно увімкнули ролик російської пропагандистки Скабеєвої.

Відеозвернення Атрошенко оприлюднив у своєму Facebook.

"Згідно інформаційних повідомлень, "пранкерами", які "крутили" по ТБ спортклубу Скабєєву, виявилися місцеві співробітники Служби безпеки України. Принаймні, один із них. Про це говорить офіційна інформація з відкритих джерел", - сказав міський голова.

Він заявив, що "вражений цим фактом" і підкреслив, що "для мене, як і для більшості чернігівців, очевидним є протиправні дії представників Служби Безпеки України та те, що їхня мета — дискредитація мене, як Чернігівського міського голови, як керівника місцевого самоврядування, обраного чернігівцями, але не під "зеленими" прапорами".

"З якою метою представники Служби Безпеки України, за інформацією ЗМІ, зламали трансляцію та публічно транслювали ролики пропагандистів країни, через яку щодня гинуть українці? Хто дав таку протиправну команду виконавцям? Чому співробітники однієї з провідних спецслужб країни замість захисту безпеки держави цю ж саму безпеку підривають своїми протиправними діями? З цими питаннями має розібратися слідство. Відповідні заяви написані і всі докази надані", - підкреслив Атрошенко.

Він додав, що його "просто шокує" той факт, що "руками силовиків під час війни у прифронтовому місті навмисно розгойдується політична ситуація".

Атрошенко сказав, за такі дії мають бути показово притягнені і виконавці, і керівники, які дали їм таке завдання.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки припинила діяльність агітаторської мережі у Львові, яка працювала в інтересах так званої "ЛНР".

Раніше силовики затримали ексголову Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді.