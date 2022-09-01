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СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на "ЛНР"

Мережа працювала на "Управління гуманітарних операцій ЛНР", підконтрольне російським спецслужбам.

СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на "ЛНР"
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки припинила діяльність агітаторської мережі у Львові, яка працювала в інтересах так званої "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого "Управління гуманітарних операцій ЛНР", яке підконтрольне російським спецслужбам", - йдеться  у повідомленні.

Українська спецслужба повідомляє, що зловмисники максимально широко розганяли фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охоплення якомога більшої кількості місцевої аудиторії.

Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.

"За матеріалами СБУ фігуранту справи повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України", - інформує спецслужба.

Фото: СБУ

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині заарештували три земельні ділянки Оксани Марченко. Земля, яку РДА незаконно передала в приватні руки, розташована в туристично привабливому регіоні Стрийщини.

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