СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на "ЛНР"

Служба безпеки припинила діяльність агітаторської мережі у Львові, яка працювала в інтересах так званої "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого "Управління гуманітарних операцій ЛНР", яке підконтрольне російським спецслужбам", - йдеться у повідомленні.

Українська спецслужба повідомляє, що зловмисники максимально широко розганяли фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охоплення якомога більшої кількості місцевої аудиторії.

Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.

"За матеріалами СБУ фігуранту справи повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України", - інформує спецслужба.

Фото: СБУ

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині заарештували три земельні ділянки Оксани Марченко. Земля, яку РДА незаконно передала в приватні руки, розташована в туристично привабливому регіоні Стрийщини.