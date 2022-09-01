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​Українські кіберактивісти привітали дітей у Криму з Днем знань словами Зеленського

1 вересня в Криму по ТБ пролунав гімн України.

​Українські кіберактивісти привітали дітей у Криму з Днем знань словами Зеленського
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українські кіберактивісти привітали з Днем знань дітей в окупованому росіянами Криму. Замість трансляції російських телеканалів з'явилося привітання президента Володимира Зеленського.

"1 аересня - день, коли ми говоримо своїм дітям: вам потрібно прекрасно навчатись, багатоо читати, обмінюватися досвідом з іншими країнами, вивчати нові технології. Зараз ви заряджені саме тим позитивом, який прийде з перемогою нашої держави. Знання - це те, що розвиває нашу державу. По-прше, припинимо війну, переможемо. Потім повернемо наше майбутнє - всіхнаших дітей. І будемо розвивати Україну", - сказав Зеленський.

Далі пролунала пісня у виконанні дітей "Так, я з України", а також - національний гімн України.

Нагадаємо, 24 серпня українські хакери привітали жителів окупованих територій України а також деяких російських міст із Днем Незалежності України - вони зламали камери зі вбудованими динаміками й увімкнули національний гімн.

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