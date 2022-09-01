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Попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара, – Reuters

“Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося”.

Попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі попри повідомлення про інтенсивні обстріли.

Про це повідомляє Reuters.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про посилення військової активності в районі атомної електростанції, але продовжує слідувати своєму плану відвідати ЗАЕС і зустрітися з його персоналом.

“Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося”, – сказав Гроссі.

Нагадаємо, окупований Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня. Мер міста повідомив про руйнування цивільних об’єктів і загиблих.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

В МЗС України заявили про те, що російські війська посилено обстрілюють маршрут, яким експерти МАГАТЕ мають доїхати із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

“Порушуючи взяті на себе зобов'язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та дозволити безпечний проїзд МАГАТЕ”, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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