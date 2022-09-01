Головне за ніч. Четвер, 1 вересня

Бої на Донеччині, обстріли Енергодара та Нікополя, ракетна атака на Одещину, День знань.

День знань і свято першого дзвоника затьмарила війна.

Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, з самого ранку перебуває під постійними обстрілами.

"З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі. Скільки саме, з’ясовуємо", – написав у Telegram мер міста Дмитро Орлов.

О 8-й ранку Дмитро Орлов повідомив про загиблих внаслідок російських обстрілів.

“Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери), вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів”, – зазначив він.

За словами мера міста, надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. В приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті, в приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки.

Унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", – йдеться в повідомленні Енергоатома.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Окупанти не дають місії МАГАТЕ дістатися до Запорізької АЕС — обстрілюють з артилерії заздалегідь узгоджений маршрут слідування.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", – повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

Із 1 вересня в 190-й день війни з Росією українських школярів і студентів привітав президент України Володимир Зеленський.

“Діти України, які сьогодні вперше йдуть до школи. Школярі, які повертаються до навчання. Студенти, які здобувають професію. Дорогі друзі! Сьогодні 1 вересня – ваш день, важливий для всіх нас день, День знань. Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від тридцяти попередніх. Але все ж об’єднує в собі десятки попередніх. Попередніх років, попередніх століть. Битв, які були, і битв, які тривають. Перемог, які вислизали з рук нашого народу, і перемог, які українці здобували, і тієї перемоги, яка обов’язково буде”, – сказав президент.

За його словами, 1 вересня цього року починається для всіх по-різному: хтось далеко від дому – в інших країнах. Хтось дистанційно – в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили наступ ворога на Новопавлівському напрямку. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила близько 450 військових, 23 танки, 24 артилерійські системи й один гелікоптер. З 24 лютого по 1 вересня ЗСУ ліквідували близько 48 350 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі і вранці 1 вересня ворог обстрілював Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

"Нікопольський район російські війська атакували чотири рази – стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські “гради”. У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами у селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач. У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

Уночі 1 вересня росіяни атакували Одеську область двома ракетами "Онікс", одну з них збила українська ППО, друга впала на відкритій місцевості.

"Вночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами Протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості", – йдеться у повідомленні Одеської міської ради. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

В оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ЗСУ ліквідували 6 складів ворожих боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.

Знищено 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки окупантів. “Влучно знищені важка вогнеметна система “Сонцепьок”, зенітно-ракетний комплекс “Бук-М3”, 5 гаубиць “Мста-Б”, самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети”, – зазначається в повідомленні, де також йдеться про ліквідацію 201 військового російської армії.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!