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Учора російські військові вбили п’ятьох жителів Донецької області

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Учора російські військові вбили п’ятьох жителів Донецької області
Фото: Facebook Павла Кириленка

За минулу добу, 31 серпня, росіяни вбили п’ятьох людей у Донецькій області, ще 12 людей дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 31 серпня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення.

Всього з 24 лютого по 1 вересня внаслідок дій російських військових загинуло 786 мирних жителів Донеччини, 1 998 осіб були поранені.

Нагадаємо, ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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