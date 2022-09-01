Учора російські військові вбили п’ятьох жителів Донецької області

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу, 31 серпня, росіяни вбили п’ятьох людей у Донецькій області, ще 12 людей дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 31 серпня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення.

Всього з 24 лютого по 1 вересня внаслідок дій російських військових загинуло 786 мирних жителів Донеччини, 1 998 осіб були поранені.

Нагадаємо, ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.