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Перший день осені принесе Україні короткочасні дощі, температура – до +29

В українській столиці буде холодніше.

Перший день осені принесе Україні короткочасні дощі, температура – до +29
Фото: facebook.com/UkrHMC

1-2 вересня у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

У перший день осені у південних, південно-східних областях і в Карпатах місцями падатиме невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура 19-24° (в Карпатах 11-16°); на півдні та сході країни – 24-29°.

У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 19-24°, в українській столиці – до 21-23°.

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