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Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено, – ОК “Південь”

Ворог не може використовувати Каховський і Дар’ївський мости для підтягування техніки та боєприпасів.

Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено, – ОК “Південь”

Ворог не може використовувати Каховський і Дар’ївський мости на Херсонщині для підтягування техніки та боєприпасів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві”, – йдеться у повідомленні. 

Окрім того, налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено.

“Нашою авіацією нанесено 24 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям”, – зазначили в ОК.

Також ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога. 

Нагадаємо, 30 червня українські військові вдарили по 4 транспортних артеріях окупантів – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах.

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