США проводили з Україною перед контрнаступом “військові ігри”

Перед українським контрнаступом США закликали Україну обмежити операцію за цілями, і за географією. Таким чином вдасться уникнути надмірного розтягування сил на кілька фронтів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої українські джерела та американських і західних офіційних осіб.

“За словами джерел, ці дискусії передбачали участь у “військових іграх” з Києвом - аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху в різних сценаріях”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українці спочатку розглядали контрнаступ ширшим фронтом, але останніми тижнями сконцентрувалися на півдні, на Херсонській області.

“Сполучені Штати ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною. Ми не коментуватимемо особливості цих взаємодій. Загалом ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, українці приймають остаточні рішення щодо своїх операцій”, - повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Втім, західні офіційні особи не наважуються назвати українську операцію справжнім “контрнаступом”. Наразі залишається відкритим питанням, наскільки успішною буде Україна у відновленні втрачених територій. Оскільки наступ українських сил досить повільний, призупинити бойові дії можуть зимові морози та весняна багнюка.

Нагадаємо, очільник Херсонщини Ярослав Янушевич повідомив, що в області тривають активні бойові дії, ситуація лишається важкою. Напередодні в адміністрації розповіли, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області.