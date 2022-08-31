Влада Херсонщини заявила, що самостійна евакуація - небезпечна для життя

Влада Херсонщини розповіла, чи можливо безпечно виїхати жителям з-під російської окупації на підконтрольну Україні територію самостійно, користуючись послугами приватних перевізників.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА.

В адміністрації наголосили, що самостійні дії щодо евакуації є небезпечними для життя.

"Офіційних "зелених коридорів" не існує. Тому, користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації. ОВА разом із головами територіальних громад (ТГ), сільських рад та старостатів вживає заходи щодо організації евакуації населення", - наголосила влада області.

Нагадаємо, нині очільник Херсонщини Ярослав Янушевич повідомив, що в області тривають активні бойові дії, ситуація лишається важкою.

Напередодні в адміністрації розповіли, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області.