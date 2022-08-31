ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ГоловнаСуспільствоВійна

Влада Херсонщини заявила, що самостійна евакуація - небезпечна для життя

Офіційних "зелених коридорів" не існує.

Влада Херсонщини заявила, що самостійна евакуація - небезпечна для життя
Фото: ssu.gov.ua

Влада Херсонщини розповіла, чи можливо безпечно виїхати жителям з-під російської окупації на підконтрольну Україні територію самостійно, користуючись послугами приватних перевізників.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА.

В адміністрації наголосили, що самостійні дії щодо евакуації є небезпечними для життя. 

"Офіційних "зелених коридорів" не існує. Тому, користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації. ОВА разом із головами територіальних громад (ТГ), сільських рад та старостатів вживає заходи щодо організації евакуації населення", - наголосила влада області.

Нагадаємо, нині очільник Херсонщини Ярослав Янушевич повідомив, що в області тривають активні бойові дії, ситуація лишається важкою.

Напередодні в адміністрації розповіли, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також