Найменше, що можна зробити, – Подоляк прокоментував рішення про ускладнення візового режиму з РФ

Росіяни мають відчути свою причетність до війни, яку розв’язала Росія в Україні.

Припинення спрощеного візового режиму з Російською Федерацією – це найменше, що можна зробити, аби росіяни відчути причетність до війни їхньої держави проти України.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

“Україна платить надзвичайно високу ціну за розв’язану Росією війну – десятками тисяч життів. Європа платить свою ціну, запроваджуючи санкції та приймаючи біженців. Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни”, – написав Подоляк.

Україна платить надзвичайно високу ціну за розв’язану Росією війну – десятками тисяч життів. Європа платить свою ціну, запроваджуючи санкції та приймаючи біженців. Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 31, 2022

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Джозеп Боррель повідомив про те, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.