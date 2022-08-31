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Найменше, що можна зробити, – Подоляк прокоментував рішення про ускладнення візового режиму з РФ

Росіяни мають відчути свою причетність до війни, яку розв’язала Росія в Україні.

Найменше, що можна зробити, – Подоляк прокоментував рішення про ускладнення візового режиму з РФ
Фото: скрін відео

Припинення спрощеного візового режиму з Російською Федерацією – це найменше, що можна зробити, аби росіяни відчути причетність до війни їхньої держави проти України.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

“Україна платить надзвичайно високу ціну за розв’язану Росією війну – десятками тисяч життів. Європа платить свою ціну, запроваджуючи санкції та приймаючи біженців. Ускладнення візового режиму – найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни”, – написав Подоляк.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Джозеп Боррель повідомив про те, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

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