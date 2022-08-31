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Українські захисники знищили ворожу самохідну артустановку "Акація"

Ворожа САУ "Акація" була ліквідована на Харківщині.

Українські захисники знищили ворожу самохідну артустановку "Акація"
Скріншот відео
Фото: Національна гвардія України у Telegram

У Харківській області воїни Нацгвардії знищили російську самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" разом із боєприпасами.

Про це повідомляє в Telegram Національна гвардія України.

"Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нацгвардійці ліквідували самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" армії РФ разом з боєприпасами. 

 

САУ 2С3 "Акація" – радянська 152 мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. САУ розрахована на чотирьох членів екіпажу. Має ефективну дальність стрільби на 20 км.

 

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники знищили ворожий склад боєприпасів та ліквідували чотирьох окупантів. Склад був облаштований поблизу Слов’янська.

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