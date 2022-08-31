​На Донеччині прикордонники знищили ворожий склад боєприпасів та ліквідували чотирьох окупантів

У Донецькій області прикордонники виявили і знищили склад зброї та боєприпасів ворога.

Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба.

Зазначається, що на Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська.

“Військові відкрили вогонь по виявленій цілі із станкового протитанкового гранатомета. В результаті щонайменше четверо окупантів ліквідовано, боєкомплект знищено”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники не дали російським диверсантам перепливти Сіверський Донець: двох ворогів було знищено, один дістав поранення. Решта диверсійної групи, не маючи успіху, відійшла.