Військовослужбовці строкової служби будуть служити та помирати за зарплату строковика близько 82 доларів США.

Військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Призваними під час прихованої мобілізації "москвичами" та "пітерцями" будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму", – йдеться в повідомленні.

Крім того, для доукомплектування військових частин ЗС РФ, дислокованих на тимчасово окупованій території АР Крим та посилення оборони Кримського півострова, командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим, відомим за прізвиськом "сирійський м'ясник", прийняте рішення відправити до Криму 1200 військовослужбовців строкової служби.

Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії не проводяться, військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт. Це може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок.

"1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук "партизанів" за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (близько 82 доларів США)", – інформують в розвідці.

В ГУР припускають, що економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях російська федерація заперечує.

Нагадаємо, в перехопленій ГУР розмові росіяни жаліються на складну ситуацію на фронті.

Нещодавно в ГУР повідомили про те, що через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших "неблагополучних" регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях: Московській та Ленінградській.