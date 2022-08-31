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ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії

Добровольчі батальйони нового 3 армійського корпусу покинули базу під Москвою 24 серпня, з високою ймовірністю, аби в подальшому їх перекинули в Україну. Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. 

ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Фото: Цензор.НЕТ

Сили України з понеділка продовжують атакувати війська Росії на кількох напрямках на півдні держави. ЗСУ подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань.

Росія, ймовірно, традиційно спробує "закрити прогалину у своїй лінії, використовуючи заздалегідь підготовлені мобільні резервні підрозділи". Про це йдеться у звіті від міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у твіттері. 

До резервів можуть увійти деякі підрозділи зі Східного угруповання військ. 

Британська розвідка стверджує, що РФ продовжує активізацію спроб наростити підкріплення для участі в війні проти українців. Добровольчі батальйони нового 3 армійського корпусу покинули базу під Москвою 24 серпня, з високою ймовірністю, аби в подальшому їх перекинули в Україну. Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. Швидше за все, їм не вистачає особового складу і вони мали обмежену підготовку. 

Нагадаємо, у Херсонській області всю добу йшли бойові дії. Автоматні черги мешканці чули і на вулицях Херсона, в одному з мікрорайонів міста окупанти перевіряли приватні будинки, шукаючи партизанів.

Гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається напруженою. З початку війни на території області пошкоджено 2617 цивільних об’єктів, значна частина з яких – об’єкти житлового фонду, медичні та навчальні заклади. Критична ситуація у селах, які на межі областей.

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