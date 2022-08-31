Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по центру Краматорська Донецької області.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Він розповів, що є поранені. Дані уточнюються.
"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з'ясовувати наслідки чергового терору", – йдеться у повідомленні міськради.
Нагадаємо, вранці 22 серпня росіяни завдали чергового ракетного удару по Краматорську. Обійшлося без жертв.
19 серпня окупанти вдарили в Краматорську по освітніх закладах: будівлях Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.