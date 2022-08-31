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Уночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені

Пошкоджено багатоповерхівки.

Уночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені

Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він розповів, що є поранені. Дані уточнюються.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з'ясовувати наслідки чергового терору", – йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо,  вранці 22 серпня росіяни завдали чергового ракетного удару по Краматорську. Обійшлося без жертв.

19 серпня окупанти вдарили в Краматорську по освітніх закладах: будівлях Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.

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