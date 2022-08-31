У Запорізькій області поліцейські зафіксували 43 повідомлення про руйнування російською армією об’єктів цивільної інфраструктури.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Ворожих ударів зазнали населені пункти у Пологівському та Запорізькому районах.
Військові російської армії поцілили по житлових будинках, зруйнували дитячий садок, садівниче господарство та пам’ятник прикордонникам. Інформації про поранених громадян не надходило.
У Гуляйполі, окрім житлових будинків, ворог поцілив по місцевому дитячому садочку – в будівлі закладу пошкоджено дах, двері, вікна та стіни. Також окупанти знищили історичну культурну цінність – пам’ятник прикордонникам.
Окрім цього, минулої доби окупанти здійснили артилерійський обстріл по садівничому кооперативу в смт Малокатеринівка Запорізького району. Внаслідок збройної атаки пошкоджені дачні будинки та присадибні ділянки.