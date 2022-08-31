У Запорізькій області поліцейські зафіксували 43 повідомлення про руйнування російською армією об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Ворожих ударів зазнали населені пункти у Пологівському та Запорізькому районах.

Військові російської армії поцілили по житлових будинках, зруйнували дитячий садок, садівниче господарство та пам’ятник прикордонникам. Інформації про поранених громадян не надходило.

Найбільше ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у містах Оріхів і Гуляйполі Пологівського району. Оріхівці повідомили про десятки вигорілих домівок, зруйнованих присадибних приміщень і господарчих будівель.

У Гуляйполі, окрім житлових будинків, ворог поцілив по місцевому дитячому садочку – в будівлі закладу пошкоджено дах, двері, вікна та стіни. Також окупанти знищили історичну культурну цінність – пам’ятник прикордонникам.

Ворожим вогнем накрило смт Новоданилівку Пологівського району. Місцеві жителі повідомили про руйнації житлових і господарчих будівель.

Окрім цього, минулої доби окупанти здійснили артилерійський обстріл по садівничому кооперативу в смт Малокатеринівка Запорізького району. Внаслідок збройної атаки пошкоджені дачні будинки та присадибні ділянки.