Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя

Наразі інфомрації про жертви та постраждалих немає.

Вночі 30 серпня ворог вдарив по околицям одного з районів Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На цей час інформації про жертви та постраждалих немає.

Водночас інформація потребує додаткового уточнення.

“Прошу всіх зберігати спокій та не нехтувати сповіщеннями про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!”, – закликав Куртєв.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Нагадаємо, уночі 28 серпня окупанти атакували Запоріжжя. "Прильоти" було зафіксовано у двох районах міста, двоє людей травмувалися уламками скла.