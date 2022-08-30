Майже 400 машин виїхали з російських військових частин біля Сімферополя у бік Херсона, – Чубаров

29 серпня майже 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо Сімферополя та колоною вирушили по Джанкойській трасі у бік Херсона.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Потім стало відомо, що продовжується формування нової колони біля Абдалу у Сімферополі з важких автомашин, танків, БТР-ів, які прибувають зі сторони Феодосії.

“Перша колона вирушила півтори-дві години тому”, – написав Чубаров опівночі.

Нагадаємо, 29 серпня у командуванні "Південь" повідомили, що сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави.

Оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втекли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десантники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області.

Крім того, в "Каховці" заявили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території".

Також стало відомо, що ЗСУ влучили в Бериславський машинобудівний завод у Херсонській області, де російські війська розташували техніку, боєприпаси і особовий склад.