Задіяні в повномасштабній війні проти України бойовики з тимчасово окупованої території Донеччини відійшли від своїх позицій у Херсонській області.

Про це в фейсбук повідомило оперативне угруповання військ "Каховка".

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", – заявили військові.

Вони оприлюднили відео з російським окупантом, який сказав, що ЗСУ бʼють "з усього, з чого тільки можна", і прорвали першу лінію оборони.

Нагадаємо, уночі у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучних ударів по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар’ївці, та по пункту 35 армії РФ у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешок в районі р. Конка. Тривають важкі бойові дії на Бериславщині. Попри великий тиск і небезпеку, жителі області продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію. Зокрема, херсонці разом з активістами "Жовтої Стрічки" продовжують маркувати будівлі, які окупаційна влада та військові РФ використовують у власних цілях. Також у Херсоні більшає патріотичних закликів і української символіки.