СБУ завершила досудове розслідування щодо директора "Russia Today"

Він неодноразово використовував доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення конституційного ладу.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу "RT" Антона Кузнєцова-Красовського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Директор "RT" неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу", – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю та про існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube та Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців.

"Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!".

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи на кшталт: "С*ка, этой страны не должно быть!" та переконував глядачів у доцільності проведення так званої спеціальної воєнної операції на території України.

Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 442 КК України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, підготовкою "кадрів" для роботи на захопленому херсонському телеканалі "Таврія" займаються "спеціалісти" пропагандистського "Russia Today".