СБУ завершила досудове розслідування щодо директора "Russia Today"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу "RT" Антона Кузнєцова-Красовського.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Директор "RT" неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу", – йдеться в повідомленні.
Слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю та про існування України як самостійної і суверенної держави.
У своїх публікаціях, розміщених у YouTube та Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців.
"Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!".
Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи на кшталт: "С*ка, этой страны не должно быть!" та переконував глядачів у доцільності проведення так званої спеціальної воєнної операції на території України.
Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 442 КК України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду.
Нагадаємо, підготовкою "кадрів" для роботи на захопленому херсонському телеканалі "Таврія" займаються "спеціалісти" пропагандистського "Russia Today".