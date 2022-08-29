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Унаслідок нічних обстрілів Енергодара поранено 10 людей

Станом на ранок відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різного ступеня важкості.

Унаслідок нічних обстрілів Енергодара поранено 10 людей
Фото: Дмитро Орлов

Унаслідок нічних обстрілів Енергодара поранені 10 людей.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у телеграм-каналі.

"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів", - написав він.

"Очевидно, так рашисти «відпрацювали» свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - додав Орлов.

Нагадаємо, сьогодні місія Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) вирушила до Запорізької атомної електростанції.

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