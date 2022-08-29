Унаслідок нічних обстрілів Енергодара поранено 10 людей

Станом на ранок відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різного ступеня важкості.

Унаслідок нічних обстрілів Енергодара поранені 10 людей.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у телеграм-каналі.

"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів", - написав він.

"Очевидно, так рашисти «відпрацювали» свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - додав Орлов.

Нагадаємо, сьогодні місія Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) вирушила до Запорізької атомної електростанції.