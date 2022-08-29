Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Учора росіяни відступили за шістьма напрямками на Луганщині
Учора росіяни відступили за шістьма напрямками на Луганщині
Росіяни високоточною ракетою влучили у вбиральню на Херсонщині
Росіяни високоточною ракетою влучили у вбиральню на Херсонщині
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Підготовка контрнаступу триває, – Скібіцький
Підготовка контрнаступу триває, – Скібіцький
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, - Вілкул

Це стосується командування не лише вищого, але й середнього рівня.

Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, - Вілкул
Фото: Facebook/Олександр Вілкул

Окупанти та колаборанти евакуюються самі та з родинами з правого берега Дніпра.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“Є достовірна інформація, що командування окупаційних військ не лише вищого, а й середнього рівня евакуювалося на лівий берег Дніпра. Також на лівий берег Дніпра свої родини перевезли колаборанти, які пішли служити оркам”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили командний пункт ворога в Бериславському районі Херсонської області, нанесено ураження по зосередженню ворога в Нововоскресенському та Чкаловому, по контрольно-спостережним пунктам орків в Нововознесенському та Дудчанах. 

Також у Дудчанах та Давидовому Броді знищено 2 склади боєприпасів.

Протягом тижня нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському, по району зосередження живої сили та техніки противника поблизу Високопілля. Також українська авіація вразила ворожий опорний пункт та скупчення ворожої живої сили та техніки у Новопетрівці та у Ольгиному.

Нагадаємо, бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних сил України збили черговий російський безпілотник. А пізніше стало відомо, що бійці 95 ОДШБр забрали у російських окупантів танк Т-80.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також