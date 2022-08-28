Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Указ про призначення на цю посаду поки що не оприлюднили.

Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Нацгвардії.

Про це стало відомо з указу № 616/2022 від 26 серпня 2022 року президента України Володимира Зеленського.

“Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України”, - йдеться в указі.

Зазначимо, генерал-лейтенант Ярослав Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року. Він відповідав у Нацгвардії за роботу з особовим складом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив начальників управління СБУ у Львівській, Тернопільській, Київській областях і Києві.