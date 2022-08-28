Рівненщина зазнала ракетного удару, - начальник ОВА

Інформації про жертв немає.

Ворог обстріляв Сарненщину в Рівненській області.

Про це повідомив начальник РівненськоїОВА Віталій Коваль.

"Повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо без жертв. Об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині", - сказав він.

Близько 19:30 рівненські пабліки повідомили про звуки вибухів на Рівненщині та дим безпосередньо на Сарненщині.

Сарненський міський голова підтвердив інформацію начальника ОВА, а також зазначив, що в результаті удару було знеструмлено Сарненську центральну районну лікарню.

"На цю хвилину повідомлень про постраждалих у Сарненській ЦРЛ не надходило", - сказав він.

Крім того, за його словами, створено комісію яка обстежуватиме житлові будинки, які постраждали від ворожого ракетного удару.

Нагадаємо, в середині березня, російські окупанти вже обстрілювали місто Сарни.