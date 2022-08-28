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На Франківщині локалізували пожежу у Свічівському лісництві

Лісники задіяли 11 одиниць техніки.

На Франківщині локалізували пожежу у Свічівському лісництві
Фото: ДСНС

Масштабна пожежа виникла на території Свічівського лісництва в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Про пожежу стало відомо о 14:10 у суботу, 27 серпня. На території лісництва спалахнула підстилка. На місце загоряння направили лісників та мобільно-оперативну групу з безпілотником.

"За допомогою безпілотника вдалося встановити осередок пожежі. Під’їзду для техніки рятувальників немає. Гасіння здійснюється за допомогою ранцевих оприскувачів", - йдеться у повідомленні.

Локалізувати лісову пожежу вдалося сьогодні о 13:20 на площі 4000 квадратних метрів. До гасіння залучили 125 осіб, з них 100 лісників та 25 рятувальників. Також лісники задіяли 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Миколаївській області горіла територія Андріївського урочища.

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