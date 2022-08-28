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Росіяни високоточною ракетою влучили у вбиральню на Херсонщині

Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів.

Росіяни високоточною ракетою влучили у вбиральню на Херсонщині
Фото: ОК "Південь"

Російська війська високоточною ракетою класу «повітря-поверхня» Х-59, випущеною з Су-35 знищили вбиральню на околиці Нововоронцовки (Херсонська область).

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування «Південь».

«Це вже вкотре ворог намагається вгодити путлєру… але поки «мочить в сортире» вдається тільки його репутацію. Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Х-59 — це радянська/російська авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Також має різновиди для вседобового та протикорабельного застосування.

Нагадаємо, що у Чорному морі Росія тримає напоготові чотири кораблі - носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 24 ракети.

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