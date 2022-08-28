Андрющенко має "стриманий оптимізм" щодо "суду" над полоненими у Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «стриманий оптимізм» щодо відмови окупантів від наміру провести в Маріуполі «суд» над українськими військовополоненими.

Про це Андрющенко сказав в ефірі національного телемарафону, інформує Радіо Свобода.

«Зараз ми маємо стриманий оптимізм щодо цього «трибуналу». Сподіваємось, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і зняли охорону, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку там все готово, а з іншого – не бачимо активних дій щодо підготовки цього «трибуналу». Враховуючи все інше, є такий стриманий оптимізм, що він не відбудеться», – сказав радник.

Андрющенко припускає, що суспільний тиск, міжнародна реакція та однозначна позиція керівництва України змусили окупантів взяти «оперативну паузу» у питанні «трибуналу».

«Ми вважаємо, що спрацювала низка моментів. Насамперед, звісно, ми розуміємо необхідність для окупантів відступити для того, щоб мати якесь поле для маневру, для перемовин, які їм вкрай необхідні. Тому заява президента мала одну з ключових ролей. Також зрештою відреагувала ООН і фінальну точку поставило розслідування, яке було оприлюднено американськими розвідувачами, і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки що взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення риторики агресивної щодо «трибуналу», – додав радник мера.

Нагадаємо, що 24 серпня окупанти повідомили про нібито мінування філармонії у Маріуполі і знаходження там щонайменше одного вибухового пристрою.

Раніше повідомляли, що російські окупанти планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі" на День незалежності України, 24 серпня. У розвідці Міноборони вважали, що за одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню філармонії точкового ракетного удару.