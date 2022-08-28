У Мелітополі і селищі Мирне пролунали вибухи: зруйновано військову базу ворога (оновлено)

Сьогодні вночі у тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

“Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення 9:49. Сьогодні вночі у Мелітополі було знищено одну з потужних військових баз окупантів на території заводу “Автокольорлит”. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Вночі вибухи стались в селищі Мирному Мелітопольського району. Зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму", – сказав він.

Нагадаємо, росіяни завезли до тимчасово окупованого Мелітополя мобільні хімічні лабораторії.