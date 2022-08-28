Окупанти атакували Донбас, Дніпропетровщину, Харківщину і Миколаївщину. Лунали вибухи в окупованому Херсоні, – зведення ОВА

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили два райони Дніпропетровщини, прикордоння Миколаївщини, Харків і три райони області, Запоріжжя. Окупанти 17 разів обстріляли Луганську область. В окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Запорізька область. Вночі окупант поцілив в цивільній об’єкт – в один із дачних кооперативів в Шевченківському районі Запоріжжя. Постраждалих немає. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовились. Руйнувань зазнали три дачні будинки, в яких нікого не було. Також тривають обстріли ворога по лінії зіткнення . Від потраплянь артилерії потерпає місто Оріхів. Багато руйнувань у приватному секторі.

На Дніпропетровщині росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському ударили 6 разів за ніч. У Нікополі понівечені кілька житлових будинків та автівок. Понад 1 500 сімей без світла.

У Марганецькій громаді один будинок знищений, до десяти – пошкоджені. Є руйнація складів та цехів місцевої фабрики. Пошкоджена лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді є руйнація житлових будинків.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, поцілили по дачному масиву та підприємству. Всюди минулося без загиблих та поранених.

Харківщина. Вночі – обстріли в Харківському районі області. Потрапляння зокрема на територію дитячого табору. Без постраждалих і без руйнувань. За минулу добу – обстріли Харкова, Богодухівського району, Чугуївського та Ізюмського районів. У Золочеві через обстріл зруйнований будинок, загинула одна людина.

Луганщина. Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів ворога. Загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів.

Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучалися танки.

Донеччина. Вночі – обстріли Слов'янська (пошкоджені багатоповерхівки і школа), Краматорська (цілили по об'єктам транспортної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки), Авдіївки (околиці). За минулу добу одна людина загинула, двоє – поранені.

Обстріли з артилерії, РСЗВ “ураган”, “град”, ракета ЗРК С-300. Обстріляні Авдіївка, с. Роздольне. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина. Вчора та сьогодні, орієнтовно о 04:00 та 06:00 в с. Широке були обстріли за межами села. Також обстріли були вчора ввечері. Внаслідок обстрілів в с.Широке зруйновано два житлових будинки та сільгоспбудівлі у домогосподарствах. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина. Ввечері та вночі у Херсоні лунали потужні вибухи. Також декілька годин область знову була без світло та водопостачання. ЗСУ знищили склади боєприпасів військ РФ поблизу Херсона – в Інженерному та Чорнобаївці і вкотре вдарили по Антонівському та Дар'ївському мостах.

Найскладніша ситуація залишається у Каховському і Бериславському районах. Через постійні бойові дії багато сіл на межі знищення, у деяких з них не має води і світла майже півроку.

Останнім часом в області активізувалися телефонні соцопитування. Людям телефонують із питаннями, як їм живеться, що думають з приводу Росії та як відносяться до Путіна. Тривають обходи дворів та перевірка паспортів і телефонів російськими військовими.

Нагадаємо, вчора росіяни наступали на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але отримали відсіч. Також ворог намагався вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, біля населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав і відійшов.