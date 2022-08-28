З 24 лютого російські військові вбили 767 жителів Донеччини

Минулої доби росіяни вбили одного жителя Донецької області і двох поранили.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 27 серпня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще дві людини отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, з початку повномасштабного вторгнення від дій російських окупантів загинули 767 жителів Донецької області, дістали поранення – 1 973 мешканці регіону.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора росіяни наступали на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але отримали відсіч. Також ворог намагався вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, біля населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав і відійшов.