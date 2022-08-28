“75% мешканців Херсонської та Запорізької областей підтримують входження до РФ”, – фейк від окупантів

Росія розповсюджує фейк, що 75-77% мешканців Херсонської та Запорізької областей підтримують входження до складу Російської Федерації.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, в адміністрації президента РФ Володимира Путіна заявили, що “згідно з результати соцдосліджень… на Донбасі ввійти до складу рф хочуть 91-92% опитаних, а в Херсонській та Запорізькій областях – близько 75-77%... рішення ухвалять жителі цієї землі, і рф з повагою поставиться (до нього)”.

Окрім того, заступник голови російської делегації Андрій Білоусов на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) заявив, що “конференція стала заручником тих, хто… отруював дискусії своїми… брехливими заявами щодо України, чим зробили все, щоб не допустити конструктивної роботи”.

Також глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія “категорично відкидає нав’язуваний колективним Заходом неоколоніальний “лад”, що передбачає расистський поділ світу на групу «виняткових», які мають індульгенцію на будь-які дії, та інші країни, що зобов’язані… обслуговувати його інтереси”.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що підготовка РФ до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена. Наразі окупанти створили відповідні штаби та виборчі комісії і склали списки "виборців".