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У Запоріжжі внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено корпуси школи-інтернату

Деякі з них не підлягають відновленню.

У Запоріжжі внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено корпуси школи-інтернату
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

У Запоріжжі внаслідок нічних обстрілів окупантів 27 серпня пошкоджено навчальні корпуси школи-інтернату. Деякі з них не підлягають відновленню.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Місце “прильотів” відвідав керівник Запорізької ОВА Олександр Старух

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон. 

До початку військовий дій у школі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо. 

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА
“Тут вчилися діти з усієї області. Вночі на цю територію прилетіло п’ять великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент. На щастя, навчальний рік не розпочався, тому учнів ще не було”, – зазначив Старух.

Є тільки охорона та керівництво, які дотримувалися норм безпеки та перебували у бомбосховищі. Всі залишилися живими та неушкодженими. 

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом зафіксовано 16 прильотів.

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