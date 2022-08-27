У Запоріжжі внаслідок нічних обстрілів окупантів 27 серпня пошкоджено навчальні корпуси школи-інтернату. Деякі з них не підлягають відновленню.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Місце “прильотів” відвідав керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.
До початку військовий дій у школі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо.
Є тільки охорона та керівництво, які дотримувалися норм безпеки та перебували у бомбосховищі. Всі залишилися живими та неушкодженими.