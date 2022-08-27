Деякі з них не підлягають відновленню.

У Запоріжжі внаслідок нічних обстрілів окупантів 27 серпня пошкоджено навчальні корпуси школи-інтернату. Деякі з них не підлягають відновленню.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Місце “прильотів” відвідав керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Через потужні вибухи були зруйновані класи, вибита більшість вікон.

До початку військовий дій у школі навчалося близько 200 дітей зі всієї Запорізької області. Це учні й з багатодітних родин, діти-сироти, переміщені з інших громад тощо.

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

“Тут вчилися діти з усієї області. Вночі на цю територію прилетіло п’ять великих ракет, які зруйнували навчальний заклад майже вщент. На щастя, навчальний рік не розпочався, тому учнів ще не було”, – зазначив Старух.

Є тільки охорона та керівництво, які дотримувалися норм безпеки та перебували у бомбосховищі. Всі залишилися живими та неушкодженими.

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА