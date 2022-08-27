На Харківщині снаряд окупантів влучив у житловий будинок, загинула жінка

Окупанти сьогодні обстріляли два населені пункти у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району Харківської області”, – написав він.

В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років.

У Донці поранення отримав 49-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше Синєгубов заявив, що наразі немає підстав, щоб проводити обов'язкову евакуацію у Харківській області.