На Харківщині снаряд окупантів влучив у житловий будинок, загинула жінка

Окупанти сьогодні обстріляли два населені пункти у Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району Харківської області”, – написав він.
В Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років.
У Донці поранення отримав 49-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше Синєгубов заявив, що наразі немає підстав, щоб проводити обов'язкову евакуацію у Харківській області.