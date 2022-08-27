16 із них зможуть брати участь у виборах нового Папи Римського.

Папа Франциск під час традиційної публічної Консисторії ввів до колегії кардиналів 20 нових членів.

Про це повідомив у своєму Facebook посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"У Базиліці Св. Петра щойно закінчилася традиційна публічна Консисторія, під час якої Папою до кардинальської гідності було піднесено номінантів, які репрезентують всі 5-ть континентів", - розповів посол.

Фото: Facebook/Andrii Yurash

Фото: Facebook/Andrii Yurash

За словами Юраша, 16 кардиналів молодші 80 років, тож зможуть брати участь у виборах нового Папи.

Як повідомили на сайті Vatican News, з поміж кардиналів-виборців троє служать у Римській курії, а 13 очолюють місцеві Церкви.

Серед нових представлених країн в колегії кардиналів - Монголія, Парагвай, Сінгапур і Східний Тимор. Україна свого представника не має.

Новими кардиналами з правом участі в конклаві стали:

Артур Роше, префект Конгрегації Божественного культу;

Лазар Ю Хун Сік, префект Конгрегації в справах духовенства;

Фернандо Верґес Альсаґа, LC, Президент Папської комісії з питань держави-міста Ватикану та Президент губернаторства держави-міста Ватикану;

Жан-Марк Авелін, митрополит Марселя (Франція);

Петер Ебере Окпалеке, ординарій Еквулобії (Нігерія);

Леонардо Ульріш Штайнер, O.F.M., митрополит Манауса (Бразилія);

Філіпе Нері Антоніо Себастіяно до Росаріо Феррао, архиєпископ Ґоа та Даман (Індія);

Роберт Вальтер МакЕлрой, ординарій Сан-Дієґо (США);

Віржіліо До Кармо Да Сілва, S.D.B., архиєпископ Ділі (Східний Тимор);

Оскар Кантоні, ординарій Комо (Італія);

Ентоні Поола, архиєпископ Гайдерабада (Індія);

Паоло Сезар Коста, митрополит Бразиліа (Бразилія);

Вілльям Сень Чзай Ґо, архиєпископ Сінгапуру;

Адальберто Мартінес Флорес, митрополит Асунсьйона (Парагвай);

Джорджо Маренґо, I.M.C., апостольський префект Улан-Батора (Монголія);

Енріке Хіменес Карвахал, вислужений архиєпископ Картахени (Колумбія);

Арріґо Мільйо, вислужений архиєпископ Кальярі (Італія);

Джанфранко Ґірлянда, S.J., викладач богослов’я;

Фортунато Фрецца, канонік базиліки Святого Петра.

Нагадаємо, торік Папа Римський прийняв відставку архієпископа Парижа через "сексуальний скандал".

Того ж року Папа Франциск призначив українського митрополита Бориса Ґудзяка до комунікаційного відомства Ватикану.