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Католицька Церква отримала 20 нових кардиналів, - Юраш

16 із них зможуть брати участь у виборах нового Папи Римського.

Католицька Церква отримала 20 нових кардиналів, - Юраш
Фото: Facebook/Andrii Yurash

Папа Франциск під час традиційної публічної Консисторії ввів до колегії кардиналів 20 нових членів.

Про це повідомив у своєму Facebook посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"У Базиліці Св. Петра щойно закінчилася традиційна публічна Консисторія, під час якої Папою до кардинальської гідності було піднесено номінантів, які репрезентують всі 5-ть континентів", - розповів посол.

Фото: Facebook/Andrii Yurash

Фото: Facebook/Andrii Yurash

За словами Юраша, 16 кардиналів молодші 80 років, тож зможуть брати участь у виборах нового Папи.

Як повідомили на сайті Vatican News, з поміж кардиналів-виборців троє служать у Римській курії, а 13 очолюють місцеві Церкви.

Серед нових представлених країн в колегії кардиналів - Монголія, Парагвай, Сінгапур і Східний Тимор. Україна свого представника не має.

Новими кардиналами з правом участі в конклаві стали:

  • Артур Роше, префект Конгрегації Божественного культу; 
  • Лазар Ю Хун Сік, префект Конгрегації в справах духовенства; 
  • Фернандо Верґес Альсаґа, LC, Президент Папської комісії з питань держави-міста Ватикану та Президент губернаторства держави-міста Ватикану;
  • Жан-Марк Авелін, митрополит Марселя (Франція);
  • Петер Ебере Окпалеке, ординарій Еквулобії (Нігерія);
  • Леонардо Ульріш Штайнер, O.F.M., митрополит Манауса (Бразилія);
  • Філіпе Нері Антоніо Себастіяно до Росаріо Феррао, архиєпископ Ґоа та Даман (Індія);
  • Роберт Вальтер МакЕлрой, ординарій Сан-Дієґо (США);
  • Віржіліо До Кармо Да Сілва, S.D.B., архиєпископ Ділі (Східний Тимор);
  • Оскар Кантоні, ординарій Комо (Італія);
  • Ентоні Поола, архиєпископ Гайдерабада (Індія);
  • Паоло Сезар Коста, митрополит Бразиліа (Бразилія);
  • Вілльям Сень Чзай Ґо, архиєпископ Сінгапуру;
  • Адальберто Мартінес Флорес, митрополит Асунсьйона (Парагвай);
  • Джорджо Маренґо, I.M.C., апостольський префект Улан-Батора (Монголія);
  • Енріке Хіменес Карвахал, вислужений архиєпископ Картахени (Колумбія);
  • Арріґо Мільйо, вислужений архиєпископ Кальярі (Італія);
  • Джанфранко Ґірлянда, S.J., викладач богослов’я;
  • Фортунато Фрецца, канонік базиліки Святого Петра.

Нагадаємо, торік Папа Римський прийняв відставку архієпископа Парижа через "сексуальний скандал".

Того ж року Папа Франциск призначив українського митрополита Бориса Ґудзяка до комунікаційного відомства Ватикану. 

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