Папа Римський призначив митрополита Бориса Ґудзяка до комунікаційного відомства Ватикану

З червня 2019 року президент Українського католицького університету очолює митрополію УГКЦ у США.

Папа Римський Франциск призначив архієпиcкопа і митрополита Філадельфійського Української греко-католицької церкви Бориса Ґудзяка одним із членів Дикастерії з питань комунікацій. Це відомство, якому підпорядковані комунікаційні служби Ватикану.

Як повідомляє пресслужба секретаріату Синоду єпископів УГКЦ, окрім митрополита Бориса Ґудзяка, призначено кардинала Мауро Ґамбетті, двох архієпископів, єпископа та заступницю секретаря Синоду Єпископів монахиню Наталі Бекар.

Зазначається, що Дикастерію з питань комунікацій заснував саме Папа Франциск 27 червня 2015 року. На нову структуру було покладено завдання повної реорганізації всієї комунікаційної системи Святого Престолу. У ній під одним керівництвом об’єднано всі джерела комунікацій Святого Престолу та міста-держави Ватикан.

Частинами нової дикастерії є офіційний сайт Святого Престолу www.vatican.va, пресслужба Святого Престолу, інформаційний потік Vatican News, щоденна газета L’Osservatore Romano, видавництво Ватикану й інші медіаресурси Ватикану.

Нагадаємо, в червні 2019 року президента Українського католицького університету, єпископа Української Греко-Католицької Церкви Бориса Ґудзяка було призначено архієпископом-митрополитом Філадельфійським УГКЦ у США.