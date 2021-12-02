Український військовий зазнав поранення на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі від початку доби зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій зазнав поранення військовослужбовець Об’єднаних сил, повідомляє пресцентр ООС.

"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – сказано у вечірньому зведенні.

У четвер, 2 грудня, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів у напрямку Новолуганського.

У бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – повідомляють у штабі ООС.

Нагадаємо, командувач ООС Олександр Павлюк констатував зростання активності підконтрольних Росії збройних угруповань. "Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ", – сказав він.

Водночас змінилася тактика ворога: збільшилася періодичність та потужність обстрілів. За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, окупанти "бояться вже стріляти – короткий обстріл і одразу тікають, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь".