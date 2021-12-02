Кремль: "Агресивна риторика Києва говорить про силовий сценарій"

Україна начебто не виконує Мінські домовленості і приймає закони, що суперечать цим угодам.

У Кремлі вважають "досі високою" ймовірність військових дій в Україні. Речник президента РФ заявив, що "агресивна риторика Києва говорить про силовий сценарій, що розглядається ним на Донбасі".

"Вірогідність військових дій в Україні, як і раніше, висока, це предмет особливого занепокоєння та стурбованості для нас. Ми в цілому бачимо досить, напевно, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади. Ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лініях зіткнення", – цитує Дмитра Пєскова агентство ТАСС.

За словами Пєскова, Україна, говорячи про необхідність прямих переговорів з Росією щодо ситуації на Донбасі, "наполегливо намагається подати РФ стороною конфлікту". При цьому, зазначив речник Кремля, влада в Києві чинить так, що будь-які переговори стають неможливими.

Зокрема, Україна начебто не виконує Мінські домовленості і приймає закони, що суперечать цим угодам.

"Все це, звичайно, наводить на думку, що українське керівництво де-факто не відкидає силового сценарію врегулювання, не відкидає початку бойових дій проти самопроголошених республік. Ситуація залишається напруженою", – констатував Пєсков.

Речник Путіна також нагадав, що у промові в парламенті 1 грудня президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна має сильну армію і готова її використати.

Нагадаємо, що мирне врегулювання війни на Донбасі здійснюється в рамках "нормандського формату" за посередництва Франції та Німеччини. Проте вони, за словами президента Володимира Зеленського, бояться називатися Росію стороною конфлікту.

Водночас Євросоюз неодноразово прямо називав Росію стороною конфлікту на Донбасі, а глава Пентагону Ллойд Остін недавно заявив, що саме Росія почала війну в Україні і заважає її закінчити.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду ще в 2017 році визнала, що війна на Донбасі має ознаки міжнародного збройного конфлікту.

Попри це, 13 листопада 2021 року президент Росії Володимир Путін укотре заявив, що його країна ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань.

Президент Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ залякування, але не виключає наступу Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.

30 листопада президент РФ Володимир Путін нагадав, що про ймовірний напад Росії на Україну говорили ще весною, але цього не сталося.

1 грудня Путін заявив, що вимагає від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом альянсу. Держдеп завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки Росією широкомасштабного вторгненя в Україну за сценарієм 2014 року.