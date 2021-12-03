Законопроєкти про множинне громадянство можуть розглянути ще до Нового року, – Корнієнко

Ініційовані президентом законопроєкти щодо множинного громадянства парламент може розглянути на останньому пленарному тижні цього року.

Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Я бачу поки що пакет законів від президента, абсолютно там нема змін до Конституції. Будемо розглядати, вони стосуються різних комітетів. Буде над чим попрацювати вже з наступного пленарного тижня", – зазначив він.

За його словами, включати до порядку денного сесії ці закони вже можна.

"І проводити комітети, в першому читанні в останній тиждень робочий можна спробувати проголосувати", – зазначив він.

Перший віцеспікер додав, що механізм реалізації множинного громадянства опрацьовуватиметься у змінах до запропонованих законопроєктів.

Як відомо, законопроєкти без змін до Конституції для ухвалення потребують 226 голосів, зі змінами – принаймні 300.

Нагадаємо, під час звернення до парламенту президент анонсував законопроєкт про множинне громадянство. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства. "Нас 65 мільйонів", – додав він.

Уже наступного дня цей законопроєкт, а також повʼязані із ним, були зареєстровані парламентом. У документах пропонується ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використання громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісніть.