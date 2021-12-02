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Уряд підтримав законопроєкт щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві

Нововведення дозволять синхронізувати процес будівництва між його учасниками.

Уряд підтримав законопроєкт щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві
Фото: minregion.gov.ua

Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає впровадження технологій інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) у будівництві. Нововведення дозволять синхронізувати процес будівництва між його учасниками, підвищити якість контролю робіт на всіх етапах, а також раціональніше використовувати ресурси. Це — один з кроків комплексної реформи сфери містобудування. Про це зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Застосування BIM-технологій у будівництві дозволить відійти від застарілих, забюрократизованих виробничих процесів та дублювання робіт. Це – метод управління всім життєвим циклом об’єкта на основі його цифрових, фізичних та функціональних характеристик. У результаті ми отримаємо вищу якість контролю робіт на всіх етапах, зниження вартості будівництва та підвищення його безпечності», – зазначив Чернишов.

Очільник Мінрегіону також наголосив, що застосування BIM-технологій – один із інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі. 

Розроблений Мінрегіоном законопроєкт повинен внести зміни до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про публічні закупівлі» та «Про будівельні норми». 

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Уряд затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації.

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