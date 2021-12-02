Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу

"Київський режим має намір використати будь-які, всі наявні можливості, включаючи силові, щоб посягнути на російський регіон".

У Кремлі слова президента України Володимира Зеленського про намір повернути Крим сприйняли як пряму загрозу на адресу РФ і зазіхання на російський регіон.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає агентство ТАСС.

За його словами, Кремль аналізує вчорашній виступ Володимира Зеленського у парламенті, де український президент говорив, що повернення Криму має стати головною філософією та метою України.

Пєсков зазначив, що Москва бачить це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії.

"Таке формулювання означає, що київський режим має намір використовувати будь-які, всі наявні можливості, включаючи силові, щоб посягнути на російський регіон. Саме так ми це схильні сприймати", – сказав Пєсков.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова Російською Федерацією.

Для повернення окупованого РФ півострова Україна започаткувала "Кримську платформу". Установчий саміт ініціативи відбувся у серпні в Києві. у ньому взяли участь високі представники понад 40 країн та міжнародних організацій.

За словами нинішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова, "Кримська платформа" має стати колегіальним суб'єктом взаємодії з Росією щодо Криму.