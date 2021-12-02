Нардеп стверджує, що грошей вистачить і на вищі зарплати для "нелікарських" спеціальностей.

Голова профільного комітету Верховної Ради народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що у державному бюджеті на 2022 рік для мінімальної зарплатні лікаря в 20 тис. грн закладено достатньо коштів.

За словами голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я, в бюджеті на наступний рік передбачено майже 40 млрд грн для цих потреб.

Про це Радуцький розповів журналістам у кулуарах Ради, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"На анонсоване президентом підвищення зарплат медикам закладені кошти. Навіть додаткові ще закладені. Завдяки прийняттю вчора колегами 5600 (т.зв. ресурсний закон, – ред.) закладено ще 2 мільярди на медичні професії, які є не лікарськими і не медсестринськими. Це лаборанти, це біологи, – ще багато є фахівців, які працюють в системі охорони здоров’я, але не є напряму лікарями. Для збільшення їхніх зарплат закладено 2 мільярди", – розповів народний депутат.

Водночас перший заступник голови Комітету з питань бюджету, народний депутат фракції "Батьківщина" Іван Крулько не знає, "за рахунок чого і яким чином українські медики зможуть отримати не менше 20 000".

На брифінгу 2 грудня він заявив, що бюджетний комітет на отримав роз’яснень щодо коштів на виконання заяви президента України про мінімальну зарплату лікарям не нижче 20 000 гривень у наступному році.

За словами нардепа, убюджеті-2022 на охорону здоровʼя закладено менше на 150 млрд, ніж мусить бути від того запиту, який робили в Міністерстві охорони здоровʼя.