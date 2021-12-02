Кожемякін пропонує створити ТСК з розслідування вбивства мера Кременчука

Фракція "Батьківщина" пропонує створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію з питань розслідування вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва.

Про це під час виступу у ВР сказав народний депутат Андрій Кожем'якін, передає УНІАН.

Він нагадав, що мера Кременчука Олега Бабаєва було вбито ще у 2014 році, але слідство досі не дало адекватних результатів.

"Підозру у вчинені кримінального правопорушення було пред'явлено 4 особам. Проте з 2014 року судову справу так і не було завершено. І не було винесено справедливе рішення щодо підозрюваного. Це дуже резонансне кримінальне провадження не розслідується та затягується. Пирятинський районний суд Полтавської області є дев'ятим судом, який сьогодні о 10 годині починає розглядати цю справу. Це повний судовий "бєспрєдєл", - зазначив Кожем'якін.

За його словами, розгляд справи у судах постійно затягується, відбуваються процедури відсторонення суддів, відвід присяжних. Упродовж п'яти років, починаючи з 2014, справу розглядали шість суддівських колегій у п'яти районних судах Полтавської області.

"З метою забезпечення прозорості, неупередженості та справедливості розслідування обставин вбивства фракція "Батьківщина" пропонує і наполягає на тому, щоб створити в Раді тимчасову слідчу комісію. Також незабаром буде зареєстровано проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування вбивства судді Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича. Прошу вважати цей виступ депутатським запитом до офісу Генерального прокурора України", - сказав нардеп.

Нагадємо, 26 липня 2014 року у Кременчуці вбили мера Олега Бабаєва. Дві кулі влучили в автомобіль, одна - у груди Бабаєва, від отриманих травм він помер на місці.