Євгенія Кравчук: "Сьогодні Рада буде засідати до пізнього вечора"

Парламент має ухвалити бюджет на 2022 рік та зміни до поточного бюджету.

Верховна Рада сьогодні, в "бюджетний день", працюватиме до пізнього вечора.

Про це в кулуарах парламенту повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент LB.ua.

Вона пояснила, що депутати мають багато поправок до законопроєкту про зміни в бюджет на поточний рік. Ці зміни, зокрема, стосуються виділення 3 млрд гривень, які мають спрямувати на виплати по 1000 гривень вакцинованим українцям.

"Тому сьогодні Рада працюватиме до пізнього вечора", – зазначила вона.

Кравчук додала, що в бюджет-2022 повністю схвалили програму закупівель книг для бібліотек – 183 млн гривень. Це рекордне число за всі роки існування Інституту книги (з 2016 року).

На "Велику реставрацію" йде 2,8 млрд гривень – і на комунальні, і на державні памʼятки. Також буде нова державна програма – створення центрів культурних послуг. На пілотний проєкт дають 100 млн гривень.

Видатки на культуру між першим і другим читанням збільшили на 4 млрд гривень. З них 1 млрд має піти на Держкіно – установу, яку "прибрали" з управління Мінкультури, через що міністр Олександр Ткаченко навіть написав заяву на звільнення. Втім, до подання до Верховної Ради заява поки не дійшла.

Нагадаємо, Верховна Рада вже почала розгляд проєкту бюджету на наступний рік. Під час доопрацювання в Кабміні закладені доходи збільшили на 54,7 млрд (до 1,32 трлн), видатки – на 55,7 млрд (до 1,5 трлн), дефіцит – на 732 млн (до 188,8 млрд).