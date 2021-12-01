Ознаками державного перевороту є намагання влади атакувати демократію, - Порошенко

Також елементом путчу, на думку лідера "ЄС" є впровадження дистанційного голосування по інтернету.

Ознаками державного перевороту є намагання влади атакувати демократію в Україні. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу на Київському Безпековому Форумі з нагоди 30-ліття відновленої Державності і Свободи.

«Якщо не помиляюся, на сьогодні був анонсований так званий «державний переворот». Я хотів би вибачитися перед нашими закордонними партнерами за цей абсолютно дурний жарт Зеленського. Це – приклад брутальної безвідповідальності перед країною і перед світом», – сказав Порошенко.

«Але чи є загроза на сьогоднішній день українській демократії, українській державності? Чи є загроза європейському вибору? Є. Це – спроби Зеленського побудувати в Україні режим за лекалами Путіна і Лукашенка», – вважає п’ятий Президент.

Він зазначив, що влада через сумнівні закони хоче поставити медіа під тотальний контроль.

«Під час прес-конференції Зеленський розкрив плани про перенесення на рік, а може на два парламентських виборів. Це яскраво свідчить про втрату надії Зеленського чесно перемогти на цих виборах. Бо в Конституції чітко зазначена дата – жовтень 2023 року, немає подвійного ніякого тлумачення, а йому хочеться пролонгувати перебування при владі своєї збанкрутілої команди», – констатує Порошенко.

Також він вважає елементом путчу впровадження дистанційного голосування по інтернету.

«Це та технологія, яка щойно стала одним з інструментів на виборах до Державної думи Російської Федерації. Інструмент Путіна. І оприлюднені сьогодні результати опитування громадської думки чітко показують – більшість українців, майже дві третини категорично проти такої новації. Але це не зупиняє Зеленського», – зауважує лідер «Євросолідарності».

Такодж Порошенко вважає, що Офіс Президента хоче поставити під контроль Конституційний Суд.

«За відсутності вакансій вони призначили двох нових судів, «на сто відсотків своїх» і на сто відсотків незаконних для того, щоб проштампувати ті рішення по захопленню державної влади, які є в голові Зеленського. Щоб повернути, як Янукович, стару редакцію Конституції», – вважає Петро Порошенко.