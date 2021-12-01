Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із СІЗО під заставу

Львів'янин Остап Стахів, який вважається лідером антивакцинаторського руху в Україні і якого підозрюють у підготовці до повалення влади, у середу, 1 грудня, вийшов із СІЗО під заставу мільйона гривень.

Про це повідомляється на каналах пов'язаного з ним руху "Права людини".

Гроші на заставу зібрали його прихильники.

Напередодні виходу на свободу Галицький районний суд Львова зобов'язав Стахіва пройти судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні. Він перебуватиме там у загальній палаті, маючи можливість вільно виходити спілкуватись з відвідувачами і користуватись телефоном.

Нагадаємо, 16 листопада СБУ оголосила Стахіву підозру і заявила, що він вів переписку про захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Стахіву інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці. 18 листопада Остапа Стахіва взяли під варту із заставою в розмірі 998 тисяч гривень. Під стінами суду цього дня, як і напередодні, коли Стахів на засідання не з’явився, зібралися сотні його прихильників.

Самого Стахіва на суд до Львова СБУ доставила із Закарпаття, де він нібито вирішив підлікуватися, бо не має "довіри до львівських медиків".