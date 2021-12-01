Перший рік депутатської роботи

25 жовтня 2020 року відбулися місцеві вибори. 10094 мешканці Золочівського району в складі громад Бродівської, Підкамінської, Заболотцівської, Красненської, Буської, Поморянської та Золочівської громад віддали свої голоси за мою кандидатуру. 1 грудня 2020 року новообрана рада розпочала свою роботу.

На розсуд громаді – мій звіт за перший рік роботи у Львівській обласної ради VIII скликання.

Отже, Львівська обласна рада, як і будь-яка інша, працює у вигляді пленарних засідань та засідань постійних комісій. Тож активним є той депутат, котрий не лише відвідує засідання сесій і постійних комісій, а ще й не соромиться виступати на них. Цього року я виступив 202 рази на 13 засіданнях сесій і 6 засіданнях комісій. Кожен, хто дивиться прямі телевізійні трансляції сесійних засідань, може підтвердити реноме найбільш публічно активного депутата.

На вирішення особливо складних питань у період між сесіями мною скеровано 256 письмових депутатських запитів і звернень.

Також проведено 13 прийомів громадян і 124 зустрічі із виборцями в межах мого виборчого округу.

Але окрім цієї, вкрай важливої для статистики роботи в складі самоврядного органу, маю також окремі особисті пріоритети, яким приділяв значну увагу, серед них:

1) Пам’ять та підтримка українських військових.

У трьох волонтерських поїздках на схід, як зрештою, і на рідній Львівщині, для мене є дуже важливими питання підтримки українських військових. Бродівські розвідники та вертолітники, рідна королівська «двадцятьчетвірка» та «вісімдесятка», і не тільки – це наші пункти постійної турботи й належної підтримки, адже ми щоразу відвідуємо їх на Луганщині у День Незалежності України. У всіх поїздках на схід завжди вшановуємо пам’ять про воїнів, які були родом із Львівщини, проте загинули на полі бою, захищаючи територіальну цілісність України. Також традиційно відзначаємо День Покрови на місці відновленої нами ж криївки в лісі на Гавареччині.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Окрім цього, коли є можливість, завжди допомагаю Героям тут, на місці. Доводилось у цьому році й виборювати бюджетний ресурс для вказаних частин.

За моїм авторством – заява Львівської обласної ради щодо критичної ситуації з російською військовою загрозою.

2) Розвиток транспортної інфраструктури та підтримка гірських територій.

Започаткований ще у 2019 мною й іншими керівниками (на той час) регіональних влад та Укравтодором державний інвестиційний проєкт «Мале Карпатське коло» динамічно розвивається.

Три новозбудовані карпатські перевали, понад три сотні кілометрів відновлених безпечних автодоріг і мостових споруд з освітленням, відеоспостереженням, велодоріжками – наша амбітна мета на 2022-2023 роки.

Цьогоріч наші досягнення – це 11 нарад на різних рівнях, 32 робочі зустрічі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, що присвячені дозвільній і проєктній документації, вирішенню складних питань діючого та майбутнього будівництва.

Не знаю як усю Львівщину, але гірську частину Карпат уже незабаром можна буде точно не впізнати.

Намагаюся популяризувати власний досвід та візію через участь і виступи на ключових заходах із розвитку Карпат – «VIA Carpatia», «Re: Open Zakarpattia», «Закарпаття у прагненні розвитку та згуртованості: що мають зробити влада і громадянське суспільство».

3) «Змінимо країну разом!»

Від початку російсько-української війни постійно відчуваю відповідальність за те, щоб зробити Донбас ближчим до Львівщини. Маю чимало однодумців у цьому «зшиванні» країни. Тому три «Львівські гаї» (закуплено 20 тисяч саджанців із Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру) висаджено на Луганщині під час волонтерських поїздок на схід.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Також працюю з луганчанами на Львівських теренах: у цьому році проведено 4 кількаденних заходів із прийому понад 200 луганчан.

Якби програма «Змінимо країну разом!» почала діяти не з 2016, а з 1991 року, переконаний, що Росія не змогла б відібрати у нас Крим та частину Донбасу.

4) Збереження історико-культурної спадщини

Разом із командою однодумців ми завершуємо дуже складний проєкт – відновлення вежі Підкамінського монастиря. У цьому році матимемо «квітку» справи, розпочатої в далекому 2007. Спочатку було привернення уваги фестивалями – перші гроші на порятунок від падіння дзвіниці, пізніше – виграний міжнародний грант, і ось у 2021 році роботи наближаються до завершення. Незабаром вежа стане вільною від риштування, до неї вже відновлено асфальтову дорогу. На жаль, нас стає менше, але справа наша живе.

5) Популяризація вакцинації

Епідемія коронавірусу вимагає від публічних осіб чіткої позиції у ставленні до вакцинації. Тому я вакцинувався одним із перших. Постійно моніторю та стежу за динамікою поширення коронавірусу на Львівщині. Дописую у соцмережах, телеграм-каналі під хештегом #ковідна_Львівщина, виступаю на телебаченні з пропагандою вакцинації, а також протидії російським наративам у цій сфері.

Саме з моєї ініціативи Львівська обласна рада ухвалила звернення про третю «бустерну дозу» вакцини для тих громадян, які добровільно бажають її зробити.

І про найголовніше

Усю свою роботу в обласній раді та за пріоритетами, зазначеними вище, будую за принципом максимальної відкритості – у соцмережі Фейсбук, телеграм-каналі «Ганущин official», відеожурналі «Ганущин.PRO» та блозі на популярному інтернет-ресурсі www.lb.ua.

Окрім цього – за рік у мене більше 100 інтерв’ю в новинах місцевих і національних медіа, за що висловлюю подяку всім медійникам, небайдужим до чіткої позиції.

Звіт був би неповним, якби в ньому говорилося тільки про здобутки, тому трохи скажу й про невдачі.

На жаль, за цей рік з питань місцевого розвитку значно більше вдалося вирішити в гірській місцевості, аніж власних зобов’язань у межах територіального виборчого округу.

І причина в цьому полягає в наступному. З перших засідань ради і переговорів у межах фракції я публічно не підтримав формування більшості та розподіл портфелів у Львівській обласній раді на базі фракцій «Європейська солідарність» і «Слуга народу». Це вкрай прикре політичне явище, котре, я переконаний, виборці ще мають оцінити належним чином.

Вже на сьогодні такий «неприродний» формат депутатської більшості та керівництва облради істотно стримує її роботу, пригальмовує і робить неможливим висловлення політичної позиції від імені всієї Львівщини.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Рада, на жаль, перестає встигати за політичними подіями та викликами для української державності. Запізнюється та провалює голосування за ухвалення політичних заяв і звернень, як це було з оцінками та рефлексіями щодо злочинних дій керівництва Укрексімбанку, «антиолігархічним законом», скандалів із Pandora papers та «Вагнергейтом».

Мені особисто не соромно за жодне із голосувань і навіть стосовно, згаданих вище, важливих політичних ініціатив, котрі не набрали більшості голосів.

У моїй чіткій позиції Ви можете переконатися, проглянувши відповідні матеріали на офіційному вебсайті Львівської обласної ради.

Проте переконаний, що все тільки починається, а головне: все буде добре!

Бажаєте взяти участь у обговоренні звіту - 6 грудня 2021 року, 12.00, Львів, проспект Шевченка 11, 2 поверх, або онлайн на моїй сторінці https://www.facebook.com/ganushchyn1/ (реєстрація https://cutt.ly/6T91Cms).