Діти та книги. Як мотивувати дитину читати?

Всі батьки хочуть, аби їх діти читали та любили це діло. Проте зараз, на превеликий жаль, не так часто можна побачити дитину з книжкою. Чому?

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По-перше, найпоширеніша проблема у тому, що ви хочете заставити своїх дітей насилу. Книги асоціюються з тиском та примусом, адже батьки часто примушують читати й часто книжки є завданням для школи, що, власне, діткам робить асоціацію як «необхідного» і аж ніяк не формат для розваг.

По-друге, проблема в тому, що ви кажете дітям читати те, що ВИ хочете. Дуже часто стикаюсь з тим, що батьки заставляють дітей читати класику, яку «треба прочитати всім», але діти на відріз не хочуть цього робити. І це не дивно, адже теперішні дітлахи звикли до набагато динамічніших сюжетів, тому для них класика може бути просто нудною.

Чи означає це, що діти взагалі не будуть читати класики? Ні. Повірте, досвід показує, що вони самі дійдуть до того моменту, коли їм захочеться прочитати Достоєвського, Ніцше, Толстого...Але для початку треба навчитись любити читати!

По-третє, діти часто не хочуть читати, ходити в бібліотеку, тому що зазвичай через низьке державне фінансування, в шкільних бібліотеках застарілі, ще з радянських часів книжки, які взагалі не приваблюють дітей.

По-четверте, у нашому столітті, увагою наших дітей правлять ігри на телефонах чи планшетах й надається перевага віртуальному спілкуванню, книжки відійшли, на жаль, на другий план.

Діти більшість часу проводять у них і не хочуть читати книжки.

Як мотивувати дитину читати?

1. Читання без примусу.

Не заставляйте дитину читати на силу. Краще покладіть книги на видні місця вдома, особливо на ті теми, які цікавлять вашу дитину.

2. Цікаві теми.

Читання має бути в радість, тому не нав‘язуйте дітям «обов‘язкові» книжки для проведення вільного часу. Нехай читають те, що їм цікаво. Дозвольте купити їй ту книгу, яку вона сама захоче.

А ще, хочу порекомендувати книги, які будуть цікаві вашим дітям і мотивуватимуть їх. Покажіть їх дітям і вони самі захочуть її прочитати.

- Сердюк М. «Ілон Маск».

- Сердюк М. «Білл Гейтс».

- Сердюк М. «Волт Дісней».

- Опанасенко О. «Нікола Тесла».

- Вздульська В. «Марк Цукерберг».

- Потерянко Ю. «Альберт Ейнштейн».

- Костюченко І. «Вінстон Черчилль».

3. Розвивайте відповідальність.

Створіть графік для дитинки, щоб кожного дня вона приділяла хоча б 20 хв на читання.

4. Подавайте приклад.

Цей закон діє завжди. Якщо ви не читаєте, але будете вимагати від дитини, вона не зрозуміє. Ви - приклад.

5. Взаємодія з книгою.

Робіть так, аби дитина взаємодіяла з книгою: ставте питання, придумуйте ігри, які з нею пов‘язані.

6. Читайте в голос.

Таку рекомендацію дає батькам Американська академія педіатрів. Найкраще починати читати вголос від самого народження, адже до трьох рочків в дітей формується значна частина їх мозку.

7. Читайте по ролях.

Ви читайте за одного персонажа, а дитина нехай обере роль для себе і читайте разом.

8. Підсилюйте інтерес.

Умовно кажучи, якщо ваша дитина любить машинки, підіть з нею на виставку ретромашин. Якщо дітки будуть у вас щось запитувати, ви можете сказати, що не знаєте, але в книжці точно має бути відповідь на це питання.

9. Створіть щоденник.

Нехай дитинка записує кількість прочитаних книг і свій відгук: що запам‘яталось, що сподобалось тощо.

10. Без негативу.

Це порада для будь-якої справи. Діти вимагають терпіння. Без крику, ультиматумів, покарань та тиску. Ваші негативні емоції та роздратування викликають в дітей ті самі емоції до цієї справи. Якщо діти будуть покарані через те, що не читають або їх заставляють, вони автоматично будуть не любити книжки.

Ходіть разом в книгарні. Дайте їм самим зробити вибір. Змиріться, що це можуть бути комікси, які вам будуть не до вподоби. Головне, щоб вони хотіли читати.

І пам'ятайте, що читання для діток повинно бути в насолоду!