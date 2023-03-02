AI та освіта: як штучний інтелект вплине на шкільну освіту

Тож, спробую спрогнозувати, як штучний інтелект може вплинути на освітній процес у школах.

Штучний інтелект може мати великий вплив на шкільну освіту та змінити її до не впізнавання.

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Позитивний вплив або розширення можливостей освіти

Штучний інтелект може бути корисним для вчителів, які мають багато завдань та обов'язків, наприклад, оцінювання робіт учнів або ведення обліку прогресу навчання. Завдяки використанню штучного інтелекту вчителі матимуть можливість працювати більш ефективно та економити свій час. Наприклад, AI може автоматично перевіряти завдання учнів та оцінювати їх, звільняючи вчителів від цього завдання.

Аналіз даних може допомогти вчителям удосконалювати навчальні програми та матеріали, щоб краще задовольняти потреби учнів та забезпечити їм кращі результати.

Штучний інтелект може також допомогти учням у навчанні. Завдяки AI можна створювати індивідуальні навчальні програми, які враховують потреби та здібності кожного учня. Такі програми можуть допомогти учням здобувати знання більш ефективно та на своєму власному темпі. Крім того, AI може забезпечити учням доступ до більш різноманітних та актуальних джерел інформації, що дозволить їм отримувати повну та корисну інформацію для навчання.

Іншою перевагою використання штучного інтелекту є можливість забезпечити навчання у форматі гри. Школярі можуть брати участь у інтерактивних іграх та вправах, які дають їм можливість розвивати навички та вміння, а також забезпечують позитивний досвід навчання.

Крім того, AI може допомогти забезпечити доступ до навчання для людей, які мають особливі потреби або через війну були вимушені переїхати та продовжувати навчання в інших країни. Наприклад, системи онлайн-навчання з штучним інтелектом можуть допомогти учням з доступом до інтернету здобувати освіту з будь-якого місця.

Недоліки використання штучного інтелекту

Проте, разом з багатьма позитивними можливостями, використання штучного інтелекту в шкільній освіті може також викликати певні проблеми.

Поки тільки дві країни почали його використовувати під час навчального процесу: Фінляндія з 2020 року та Бельгія з 2022 року. З огляду на їх досвід, існують потенційні негативні наслідки використання штучного інтелекту в освіті, серед яких:

1. Несамостійність виконання робіт учнями. AI вже активно користуються деякі учні, включаючи мого сина, пишуть реферати та есе, що ускладнює вчителю розуміння чи сам учень написав цю роботу, чи АI. Поки що тільки в Китаї розроблено систему перевірки есе та інших робіт на предмет використання АI, однак, ця система досі ще не впроваджена.

2. Втрата робочих місць. Використання штучного інтелекту може привести до автоматизації деяких процесів у шкільній освіті, таких як перевірка завдань та оцінювання учнів. Це може призвести у глобальній перспективі до втрати робочих місць для вчителів та інших працівників освітніх закладів.

3. Зменшення необхідності докладання зусиль. Наприклад, автоматичне перевіряння правильності відповідей може зменшити необхідність самостійної перевірки завдань учнем. Крім того, штучний інтелект може надавати учням рекомендації та підказки під час виконання завдань, що може зменшити їх необхідність докладати зусиль для розв'язання задач.

4. Вплив на соціальну взаємодію. Штучний інтелект може призвести до зміни спілкування між вчителями та учнями, а також між учнями. Це може вплинути на соціальну взаємодію та розвиток навичок спілкування.

5. Нерівномірність доступу до переваг штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту в освіті може призвести до нерівномірного доступу до технологій та ресурсів для навчання, що може посилювати розрив між багатими та бідними учнями.

6. Порушення приватності. Використання штучного інтелекту може призвести до збору та використання персональних даних учнів без їх згоди або без належної захисту цих даних.

7. Залежність від технологій. Використання штучного інтелекту може призвести до залежності від технологій та втрати навичок, які можуть бути корисними в реальному житті.

8. Етичні проблеми та дискримінація. Наприклад, AI може бути програмований з певними стереотипами та попереджувати дискримінацію на основі раси, статі, національності чи інших категорій.

9. Об'єктивність під питанням. Якщо AI використовується для оцінювання учнів, виникає питання про об'єктивність такої оцінки та її справедливість.

У підсумку, штучний інтелект може мати великий вплив на шкільну освіту, забезпечуючи вчителям та учням більш ефективне та зручне навчання. Однак, його використання також може викликати ряд проблем, які потрібно вирішувати з етичної, соціальної та культурної точок зору.

В будь-якому разі, розповсюдження AI - це те, що не можна ігнорувати. ЇЇ розвиток призведе до революції в усіх галузях. Нам лишається спостерігати, як з його розвитком буде змінюватися світ.